Зашел за продуктами и привился: в Приморье усилят вакцинацию и развернут пункты в торговых центрах

От гриппа привилось уже 75,4% населения Приморского края

В Приморье намерены усилить кампанию по вакцинации населения, для этого планируется развернуть прививочные пункты в учреждениях с массовым пребыванием людей. Соответствующее поручение дал шубернатор Приморского края Олег Кожемяко во вторник, 8 декабря.

В зимний сезон риск заразится ОРВИ и гриппом возрастает многократно, а учитывая сложную эпидемиологическую обстановку, важно заранее позаботиться о своей защите, чтобы не страдать сразу от нескольких болезней.

Как сообщила замминистра здравоохранения Приморья Тамара Курченко, на сегодняшний день от гриппа привито 75,4% населения края.

- В Находке, Шкотовском, Лазовском, Яковлевском районах, Дальнегорском городском округе этот процент ниже общекраевого и не достиг 70%, – уточнила она.

Важно сейчас охватить остальную часть населения, для того и усиливается прививочная кампания. Олег Кожемяко поручил глав указанных муниципальных образований усилить работу в этом направлении.

- Вспышки гриппа будут накладываться на другие заболевания, этого допустить нельзя. В любых учреждениях, где тепло и удобно людям, это могут быть торговые центры, дома культуры, нужно организовать прививочные пункты, - заявил Губернатор.