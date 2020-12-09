СОБР нагрянул в одну из квартир во Владивостоке

Момент задержания Фото: УМВД России по Приморскому краю

Ловкость рук и очень много мошенничества. Вот девиз троих жителей Владивостока, которые разводили на деньги иностранцев. Они выслеживали потенциальных жертв в различных районах краевой столицы и действовали по следующей схеме: один из фигурантов в людном месте «терял» прозрачный пакет с крупной суммой денег, его сообщник поднимал сверток с купюрами и предлагал прохожему поделить деньги между собой, для чего уводил его в безлюдное место.

Когда деньги «поделили», возвращался первый участник группы, требовал все вернуть. Он уверял, что сможет узнать свои купюры по характерным признакам, поэтому заставлял сообщника и случайного прохожего продемонстрировать всю имеющуюся наличность. В момент «проверки» один из мошенников незаметно похищал часть денег. После этого оставшиеся купюры возвращались потерпевшему.

Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью УМВД Приморья вывели мошенников на чистую воду. Ими оказались жители Владивостока в возрасте 32, 27 и 34 лет. Задержание проходило при силовой поддержке Росгвардии. Возбуждены уголовные дела. Один из фигурантов заключен под стражу, в отношении двух его сообщников избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Пока установлена причастность задержанных к четырем эпизодам мошенничества, пострадали граждане Узбекистана и Республики Южная Корея. Ущерб превысил 70 тысяч рублей.

Но возможно, есть еще пострадавшие. Если кто-то узнал этих ребят или располагает какой-либо информацией об их противоправной деятельности, полиция предлагает обращаться в ОБОП УУР УМВД России по Приморскому краю по телефонам:

8 (423)295 07 78

8908-995-07-78

8(423)249 04 91 (дежурная часть УМВД России по Приморскому краю)

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