Завершены поиски без вести пропавшей 16-летней Варвары из Приморья

Варвара ушла из дома и пропала 7 декабря. Фото: pixabay.com

16-летняя Варвара Чумандрова из Фокино пропала вечером 7 декабря. Девушка просто вышла из дома и не вернулась. О ее местонахождении тогда никому ничего не было известно. Информация о таинственном исчезновении подростка попала к волонтерам Примпоиска. Активисты разместили пост о пропаже Варвары в сети, что о об этом узнали как можно больше людей. В приметах было указано, что рост девушки 160 сантиметров, она среднего телосложения и у нее темные длинные волосы.

Было известно, что в день пропажи Варвара была одета в бежевую куртку-пуховик, вязаную шапку и серые спортивные штаны.

Несколько дней назад волонтеры сообщили о том, что поиски без вести пропавшей Варвары завершены. К счастью, повод для этого радостный. Девушку нашли живой и невредимой.