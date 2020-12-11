В Хасанском районе Приморья благоустроили пляж бухты Баклан

Работы на пляже бухты Баклан в Хасанском районе Приморья практически завершены Фото: пресс-служба правительства Приморского края

Пляж бухты Баклан в Хасанском районе Приморья благоустроили за счет бюджета региона. По словам регионального руководителя агентства по туризму Владимира Щура, в этом году в рамках госпрограммы «Развитие туризма в Приморском крае» была впервые предусмотрена субсидия на благоустройство мест туристского показа, включая места массового отдыха у воды. На это было направлено более 50 миллионов рублей.

— По поручению губернатора Олега Кожемяко агентство по туризму разработало порядок предоставления субсидии муниципальным образованиям и юридическим лицам. В результате в этом году мы уже благоустроили тропу в селе Безверхово и занялись пляжем бухты Баклан в Хасанском районе, — сообщил Щур.

Позже некоторые участки пляжа предоставят инвесторам для развития инфраструктуры Фото: пресс-служба правительства Приморского края

Отмечается, что сейчас работы на пляже протяженностью 550 метров, популярном у жителей Славянки, практически завершены: установлена спасательная вышка, оборудованы раздевалки, освещение, убраны незаконные постройки. В дальнейшем некоторые участки будут предоставлены инвесторам для развития инфраструктуры пляжа, появятся оборудованные места для парковок.

— К началу сезона вывезут водоросли, которые были заброшены тайфуном, и это место будет полностью готово к приему гостей, — заверил глава агентства по туризму.

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