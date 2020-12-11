Французы, делавшие ванты для Русского моста во Владивостоке, высказали свое мнение

Русский мост. Фото: Андрей Савин

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко встретился сегодня, 11 декабря, с представителями французской компании Freyssinet, которые прибыли во Владивосток для оценки состояния вантовых конструкций Русского моста.

— Ваша компания известна во всем мире. Вы построили немало мостов, в том числе и Русский мост, который, несмотря на большую ледовую нагрузку, выстоял. Это говорит о высокой прочности конструкции и подтверждает высокий уровень вашего предприятия, — сказал зарубежным гостям Кожемяко.

Директор филиала ФКУ ДСД «Дальний Восток» Дмитрий Бабак доложил, что в ходе совместной работы французских и российских специалистов проведена оценка вантовой и анкерной систем моста и разработан совместный план действий.

— С такими ситуациями мы не сталкивались ни на наших объектах, ни вообще в жизни, — отметил директор проектов направления «Вантовые конструкции» компании Freyssinet Гарен Бертран.

По результатам обследования определены первоочередные проблемы, вызванные произошедшим обледенением.

— Это повреждение (смятие) вантовых оболочек. Для предотвращения дальнейшего разрушения нужно провести герметизацию этих мест. Также необходимо устранить выход оболочек из труб расширения в верхней части — планируем сделать это с помощью альпинистов, — сообщил Дмитрий Бабак.

Ремонт вантовой системы будет проходить под контролем специалистов компании Freyssinet. Сообщается, что до 16 декабря разработают подробную технологию первоочередных работ, необходимых для безопасной эксплуатации сооружения.

Замену поврежденных оболочек должны завершить к концу лета 2021 года. К этому же моменту компания планирует разработать новую программу по безопасной эксплуатации моста исходя из 80-летнего срока эксплуатации конструкции.

Гарен Бертран заверил, что французские специалисты готовы в сотрудничестве с российскими экспертами найти лучшее решение для Русского моста.

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