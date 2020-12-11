Главный каток Приморья завершают монтировать во Владивостоке

Каток 20 на 40 метров расположился рядом с главной новогодней елкой столицы Приморья. Фото: Анастасия Котлярова, vlc.ru

На центральной площади Владивостока начался монтаж большого катка, который станет частью новогоднего городка.

Каток возводят рядом с главной новогодней елкой столицы Приморья. Размеры ледовой площадки — 20 на 40 метров. Как сообщает пресс-служба городской администрации, возводится каток по специальной технологии.

— Для того чтобы сделать поверхность катка ровной, основание было отсыпано песком, затем уложена специальная мембрана. Верхний слой катка — система на основе айс-матов. Айс-маты и являются носителем холода, который в процессе заливки ледового поля будет поддерживать необходимую температуру, — дал разъяснения представитель компании-подрядчика, создающей ледовую площадку.

Благодаря конструкции лед будет сохранять свойства при перепадах температур и даже небольшом потеплении. Фото: Анастасия Котлярова, vlc.ru

Сообщается, что главный плюс такой конструкции в том, что лед сохраняет свои свойства при перепадах температур и даже небольшом потеплении. Такие сооружения уже используются во многих городах России, в том числе на ВДНХ и в Парке Горького в Москве.

По информации пресс-службы мэрии, уже практически закончена установка бортов. Чуть позже каток будет празднично оформлен.

На катке предусмотрены основной и технический входы. Рядом с полем уже установлены теплушки, где можно будет переобуться.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14