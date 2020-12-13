Гребень антициклона взял бразды правления над погодой в Приморье

Местами в регионе прогнозируются осадки. Фото: pixabay.com

Погода в Приморском крае в воскресенье находится во власти гребня антициклона. Отсюда в регионе переменная облачность. По данным портала «Примпогода», не исключено, что местами пройдет небольшой снег. Дневные температуры воздуха в пределах -10 -15 градусов. Ветер северный умеренный.

Во Владивостоке сегодня переменная облачность и без осадков. Днем столбик термометра опустится до -10 -12 градусов. Ветер северный умеренный, с утра сильный.

Переменную облачность прогнозируют и в Уссурийске. Здесь без осадков. Дневные температуры в пределах -9 -11 градусов. Ветер северо-западный умеренный, днем до сильного.

В Находке сегодня переменная облачность и без осадков. днем -6 -8 градусов. Ветер северный умеренный.