Пришел в гости, избил хозяина и ограбил квартиру – в Приморье осудят дерзкого уголовника

Преступника задержали по горячим следам. Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Случилось все Дальнегорске на улице Проспект 50 лет Октября. Полицейским поступило тревожное сообщение о том, что там произошел грабеж. Чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего на место выехала следственно-оперативная группа. В итоге личность подозреваемого была установлена. Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину для дальнейшего разбирательства.

- Установлено, что 34-летний неоднократно судимый за аналогичные преступления житель Дальнегорска, находясь в гостях, причинил хозяину квартиры телесные повреждения и открыто похитил у потерпевшего деньги, сотовый телефон, очки, а также продукты питания и средства личной гигиены, - отметили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

В ведомстве отмечают, что задержанный уже дал признательные показания. Похищенное уже изъяли. Следователи возбудили уголовное по статье «Грабеж». Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы. Его уже заключили под стражу.