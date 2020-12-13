В Приморье подростков застали за взрослым занятием на парковке

Что станет с несовершеннолетними - пока неизвестно. Фото: pixabay.com

Случилось все, как полагают следователи, 7 декабря 2020 года в Большом Камне. Там два 15-летних подростка решили угнать автомобиль, чтобы покататься на нем по городу. А тут как раз на глаза им попалась машина, припаркованная возле дома по улице Гагарина. Несовершеннолетним даже удалось проникнуть в нее. Вышло и переместить авто, правда, лишь на несколько метров от места парковки, но завести его так и не получилось.

В итоге следователи возбудили в отношении подростков уголовное дело по статье «Угон».

- Расследование уголовного дела продолжается, устанавливается причастность несовершеннолетних к другим преступлениям, - отмечают в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю.