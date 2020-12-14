Во Владивостоке могут полностью закрыть генконсульство США

Генеральное консульство США во Владивостоке. Фото: архив КП

США рассматривают вариант полного закрытия своих генконсульств во Владивостоке и Екатеринбурге. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ».

Как известно визовое обслуживание граждан России этими подразделениями практически уже давно не ведется. Генконсульство в Екатеринбурге с марта оказывает только услуги, связанные с экстренными ситуациями. Работа генконсульства США во Владивостоке из-за пандемии COVID-19 в марте была приостановлена полностью.

"Данное решение было принято в качестве меры предосторожности и заботы о здоровье российских и американских сотрудников консульства, а также российских граждан«,— сообщили тогда представители дипмиссии.

На тот момент Госдеп выражал надежду, что деятельность генконсульства возобновится во Владивостоке, «как только это позволит ситуация». Судя по всему на данный момент американцы уже пришли к выводу, что ситуация в ближайшее время лучше не станет.

Представитель генконсульства США во Владивостоке заявил «РИА Новости», что у него пока нет информации о возможном закрытии.

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