Два дня избивала и поливала кислотой: в Лесозаводске женщина насмерть замучила знакомую

В Лесозаводке по подозрению в убийстве задержана местная жительница Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

12 декабря рядом с домом на улице Кирова в Лесозаводске обнаружено тело женщины с гематомами и следами ожогов на теле. Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Эта история поражает своей бессмысленностью, запредельной жестокостью и тем, что обе ее участницы, жертва и убийца, женщины.

По подозрению в совершении преступления задержана знакомая убитой. Все началось с того, что женщины устроили совместное распитие спиртных напитков. Через некоторое время между подругами возникла пустячная ссора из-за пачки сигарет, которая переросла в избиение одной женщиной другой.

В течение двух дней гражданка издевалась над своей знакомой. Кроме побоев «подруга» обливала свою жертву уксусной кислотой. От полученных травм потерпевшая скончалась.

Сейчас решатся вопрос об избрании в отношении подозреваемой в преступлении меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Приморскому краю.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14