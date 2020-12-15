Осторожно, сильный ветер! О погоде во Владивостоке на сегодня

Местами в регионе прогнозируются осадки Фото: pixabay.com

Восточная периферия континентального антициклона взяла бразды правления над погодой в Приморье. Отсюда 15 декабря в регионе переменная облачность, местами прогнозируется небольшой снег. По данным портала «Примпогода», температуры воздуха колеблются в пределах -8 -19 градусов. Ветер северный умеренный, местами сильный, на восточном побережье очень сильный.

Переменная облачность и без осадков сегодня во Владивостоке. Утром -16 -18 градусов, днем -12 -14 градусов. Ветер северный, северо-западный умеренный до сильного, с середины дня сильный.

В Уссурийске прогнозируется переменная облачность. Осадков не будет. Утром -23 -25 градусов, днем -12 -14 градусов. Ветер северо-западный слабый до умеренного, с середины дня сильный.

Теплее всего в Находке. Здесь утром -15 -17, а днем -10 -12 градусов. Переменная облачность и без осадков. А вот ветер все такой же сильный северный.