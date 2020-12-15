Серьезная авария на объездной трассе Владивостока спровоцировала мощную пробку

Багажник Fit оказался в салоне Фото: Сергей БАЛАНОВ

Авария с участием двух авто во вторник утром стала причиной коллапса объездной трассе Де-Фриз – Седанка – Патрокл во Владивостоке. Из-за столкнувшихся машин, которые заняли полосу в направлении острова Русский, образовалась внушительная пробка.

ДТП произошло между Снеговой падью и съездом на Дальхимпром. По предварительной информации, Honda Fit остановилась в крайне правой полосе из-за поломки. Водитель Toyota Hiace не успел среагировать на препятствие и на всем ходу протаранил малолитражку. Заднюю часть Honda искорежило до неузнаваемости, багажник буквально вошел в салон.

Разбитые машины заняли часть дороги Фото: Сергей БАЛАНОВ

– Объездная не перестает удивлять, нет никаких съездов для экстренных остановок. Практически при каждом поломанном автомобиле на этом участке трассы люди попадают в ДТП, ужас какой-то. Страшно, – делится в социальных сетях один из автомобилистов.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники экстренных служб. Виновнику аварии понадобилась помощь медиков. Разбитые машины уберут с проезжей части только после оформления, поэтому автомобилистам стоит пока поискать пути объезда аварийного участка.

Из-за ДТП образовалась внушительная пробка Фото: Сергей БАЛАНОВ

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