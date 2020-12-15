На дорогах Приморья установят около 2 сотен новых дорожных знаков

Почти 200 новых дорожных знаков установят в Приморье на автодорогах общего и регионального значения
Фото: Михаил ФРОЛОВ
О скором появлении в Приморье почти 200 новых дорожных знаков сообщила пресс-служба правительства края.
Новые знаки установят на автодорогах общего и регионального значения: Артем—Находка—порт Восточный, Новый—Де-Фриз—Седанка—Патрокл, на подъезде к Владивостоку, в том числе от дороги Хабаровск—Владивосток, Кавалерово—Хрустальный, Находка—Лазо—Ольга—Кавалерово, Осиновка—Рудная Пристань, Уссурийск—Пограничный—Госграница.
— Всего установим 194 знака. Они будут информировать о пешеходных переходах, ограничениях скорости, запрете на обгон, аварийных участках и многом другом. Кроме того, «Примавтодор» изготавливает дорожные знаки для оповещения о работах по содержанию дорог, в этом году было установлено 7212 знаков, — отметили представители «Примавтодора».
Также для снижения аварийности на ряде участков приморских дорог уже установлены барьерные ограждения со светоотражающими элементами и нанесена новая разметка.
Производством знаков дорожного движения для всех подразделений «Примавтодора» занимаются специалисты филиала «Спасский». Как говорится в сообщении пресс-службы краевого правительства, работы по установке знаков проводятся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
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