Массовая вакцинация от COVID-19 начнется в Приморье в январе

Вакцинация от коронавируса начнется в Приморье в январе 2021 года Фото: Олег УКЛАДОВ

Старт массовой вакцинации от коронавируса запланирован в Приморском крае на январь 2021 года, сообщила министр здравоохранения региона Анастасия Худченко. О том, как проходит подготовка к иммунизации от COVID-19, шла речь на заседании регионального оперштаба под председательством губернатора Олега Кожемяко сегодня, 15 декабря.

Глава региона заявил, что идущая в данный момент в крае вакцинация от гриппа — это репетиция прививочной кампании от коронавируса.

— Это те этапы, которые позволят подготовиться в вакцинированию от COVID-19 и сделать его на высоком уровне, — сказал Кожемяко.

На сегодня в Приморье план по вакцинации населения от гриппа выполнен на 85%. Как доложила министр здравоохранения края, второй этап вакцинации необходимо завершить на этой неделе, после чего в регион должна поступить третья партия вакцины. Пока среди муниципалитетов, где привито менее 80% населения — Шкотовский, Партизанский, Пожарский, Кировский, Красноармейский, Черниговский районы, Лазовский округ, Дальнегорск.

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