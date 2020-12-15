Первыми тех, кто на передовой. В Приморье начали прививать от коронавируса медработников

Первыми в Приморье массово начали прививать врачей Фото: пресс-служба правительства Приморского края

Среди пяти медицинских организаций края была распределена первая партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак», поступившая в Приморье в конце прошлой недели. Эти 500 доз препарата будут использованы для добровольной вакцинации медиков.

По информации министерства здравоохранения края, все сотрудники медучреждений, которые попали в списки на вакцинацию, должны до процедуры предоставить свежий результат теста на антитела к коронавирусу, а также пройти первичный медицинский осмотр.

При формировании списка медиков-добровольцев проводилось индивидуальное анкетирование с каждым из них, где выяснялось наличие хронических заболеваний, аллергических реакций.

— В первую очередь прививаются медицинские работники, те, кто стоят на защите здоровья жителей Приморья и входят в максимальную категорию риска. Для того, чтобы обеспечить оказание медицинской помощи населению, врачи должны быть защищены от инфекции, — рассказала главный врач владивостокской поликлиники № 6 Виктория Счасная.

Она же сообщила, что при отсутствии нежелательных реакций через 21 день после первой прививки, людей пригласят на вторую.

Иммунитет к вирусу, как сообщают специалисты, формируется в течение 42 дней. В это время привитый человек может заразиться и заболеть. После истечения срока — иммунная система привитого человека, сможет самостоятельно подавлять размножение вируса.

Напомним, первую тестовую вакцинацию в Приморье в сентябре сделали 42 медикам. Они в течение месяца находились под наблюдением специалистов.

«Медицинские работники перенесли вакцинацию благополучно, негативные побочные реакции или заражение в период формирования иммунитета не были выявлены», — сообщили представители краевого Минздрава.

Поступила в край и вторая партия вакцины — 1200 доз. В первоочередные списки иммунизации помимо медиков будут включены учителя и социальные работники. Всего в декабре в крае предполагается вакцинировать 1700 человек, входящих в группу риска.

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