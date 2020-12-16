«Объехать не можешь, что ли?»: во Владивостоке хозяин жизни на «Мерсе» поучает водителей на встречной полосе

Нарушение попало на видеорегистратор Фото: принтскрин видео.

В популярной автомобильном сообществе Приморье разгорелся спор из-за видео, снятого во Владивостоке. Возмущение автора поста вызвала езда по встречной полосе. Мнение приморцев оказались неоднозначными.

– Утром, в районе ул. Казанской, хозяин жизни на Mercedes двигался по встречке, объезжая пробку, а когда открыл окно, возмущенно сказал: "Объехать не можешь, что ли? Вон же место есть", – отметил очевидец, призвав через соцсети разобраться с нарушителем сотрудников ГИБДД. Некоторые пользователи сети оказались довольно лояльными, предположив, что у владельца люксового авто могла случиться беда.

«Реально правая полоса свободна неужели нельзя объехать? Бесят такие правильные. Мало ли что у человека случилось, почему он так ехал», «Не ну, а, что ты на принцип идешь? Взял да и объехал молча....», – поделились мнениями подписчики.

Другие автомобилисты наоборот уверены, что подобное поведение на дороге нельзя поощрять, ведь такая манера езды может привести к серьезному ДТП.

«Тут лишение прав на полгода, выезд за сплошную полосу и езда по встречной полосе», «Нельзя закрывать глаза на такие поступки, и должно быть обязательно наказание в виде штрафа, и общественное порицание», «Вчера также он ехал , только чуть выше, мы встали перед его капотом, он тулится в ряд, который в пробке и орет нам: "А ты что не проедешь что ли ? Места мало?" Я была поражена его наглостью», – высказались жители края.

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