В Приморье на разных судах умерли сразу несколько моряков

На прошедшей неделе на судах в Приморье умерло несколько моряков Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сразу о двух смертях на разных судах одной рыбодобывающей приморской компании сообщила пресс-служба Федерации профсоюзов Приморского края.

На прошлой неделе на судне ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» ТР «Базилюк» в своей каюте был обнаружен без признаков жизни 58-летний помощник капитана. При аналогичных обстоятельствах был найден мертвым матрос 2 класса на судне той же компании БМРТ «Александр Беляков». Мужчине был 41 год.

По данным профсоюзов, еще один моряк умер на борту БМРТ «Мыс Басаргина», принадлежащего АО ТУРНИФ. 47-летнего механика рефрижераторных установок нашли в помещении рефрижераторной установки без признаков жизни.

По всем фактам ведется следствие.

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