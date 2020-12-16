Птицу – национальный символ Финляндии спасают в Приморье

Лебедь-кликун остался зимовать в Приморье. Фото: Instagram/siberiantiger_center

Лебедя, который по какой-то причине не улетел из Приморья на зимовку в теплые страны, будут выхаживать специалисты центра спасения диких животных «Тигр». Истощенную птицу доставили экологам сотрудники краевого охотнадзора. Пернатый постояльцем останется зимовать в спецучреждении под пристальным присмотром специалистов.

Лебедю повезло, его доставили в центр спасения животных. Фото: Instagram/siberiantiger_center

Лебедь-кликун, который считается национальным символом Финляндии, в среднем весит от 7 до 10 килограмм. Самцы и самки внешне практически не отличаются, поэтому специалисты решили пока не беспокоить пернатого для определения пола. По словам экологов, размах крыльев у птицы до 2,5 метров. В отличие от лебедя-шипуна, кликун не сгибает шею в форме буквы S, а держит ее гордо, прямо. Как отмечают работники центра «Тигр», забота об истощенном лебеде станет для них первым подобным опытом.

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