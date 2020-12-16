Новогодний арт-парк «12 месяцев» появился во Владивостоке

Новогодний арт-парк открылся во Владивостоке на территории Адмиральского сквера. Фото: Диана Шарафулисламова, сайт правительства Приморского края

Новогодний арт-парк открылся во Владивостоке на территории Адмиральского сквера. Праздничная площадка оформлена по мотивам сказки-пьесы Самуила Маршака «12 месяцев».

Гостей арт-парка ожидают многочисленные фотозоны и арт-объекты. Например, можно сфотографироваться на память у сказочного костра в окружении фигур братьев-месяцев или на полянке с подснежниками, а также в других интерьерах известной сказки.

Гостей арт-парка "12 месяцев" во Владивостоке ожидают многочисленные фотозоны и арт-объекты.Фото: Диана Шарафулисламова, сайт правительства Приморского края

В парке работает «Новогодняя ярмарка», жители и гости города встретятся с народными умельцами и смогут поучаствовать в творческих мастер-классах.

Для самых маленьких гостей новогодней площадки идут показы любимых новогодних фильмов и мультфильмов в обогреваемом шатре «Киносказка». В программе фильмы «Морозко», «Новогодние приключения Маши и Вити», «Снежная королева», «Снегурочка».

Тех, кто проголодался, ждет «Новогодняя трапезная» — празднично оформленное кафе. Там можно согреться чаем или медовым сбитенем, сделанным по старинному рецепту, попробовать свежую выпечку и кондитерские изделия.

В новогоднем арт-парке работает «Почта Деда Мороза». Фото: Диана Шарафулисламова, сайт правительства Приморского края

До 25 декабря в новогоднем арт-парке работает «Почта Деда Мороза»: каждый ребенок может составить и отправить послание главному зимнему волшебнику.

— Новый год — время чудес, время, когда каждому хочется поверить в сказку и почувствовать себя героем той или иной волшебной истории. Поэтому в предстоящие праздники мы приглашаем всех посетить наш арт-парк, посмотреть кино и мультфильмы, которые знают и любят целые поколения, весело провести время с родными и близкими и сделать красивые фотографии на память, — прокомментировала открытие площадки министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова.

Арт-парк «12 месяцев» будет работать до 31 декабря: в будние дни с 16 до 19 часов; в субботу и воскресенье с 13 до 19 часов. С 4 по 10 января: с 13 до 19 часов. С 1 по 3 января — в арт-парке выходные.

Можно сфотографироваться в окружении братьев-месяцев. Фото: Диана Шарафулисламова, сайт правительства Приморского края

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