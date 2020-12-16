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Общество

45 тысяч рублей «сверх счетчика»: таксист из Владивостока обворовал клиента

Водитель Lexus воспользовался тем, что пассажир на время покинув машину, оставил на сидении свой бумажник
Никита СЕРГЕЕВНикита СЕРГЕЕВ
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Таксист во Владивостоке украл из бумажника пассажира 45 тысяч рублей

Таксист во Владивостоке украл из бумажника пассажира 45 тысяч рублей

Фото: Анастасия ОСИПОВА

Следователь отдела полиции № 3 УМВД России по Владивостоку (Первореченский район) окончил расследование уголовного дела против одного из таксистов города.

Заявление о хищении 45 тысяч рублей поступило в полицию от 30-летнего жителя столицы Приморья. Мужчина заподозрил в совершении кражи водителя такси, на котором он ехал. Вскоре правоохранители разыскали таксиста, управлявшего арендованным автомобилем марки Lexus.

В тот день ранним утром пассажир вышел из такси вместе с другом, чтобы пообщаться со знакомыми, на встречу с которыми приехал. Таксиста попросили не уезжать и дождаться возвращения пассажиров. Водитель увидел, что на переднем сиденье машины лежит кошелек, принадлежащий одному из клиентов. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, 24-летний парень заглянул в портмоне и обнаружил там около 150 тысяч рублей. Не долго думая, нечистый на руку автоизвозчик вытащил из бумажника несколько купюр, а затем положил его на прежнее место.

Пропажу денег владелец кошелька обнаружил, когда вернулся домой. После этого потерпевший обратился к правоохранителям.

В отделе полиции задержанный подозреваемый в краже дал признательные показания. Было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Сейчас причастность таксиста к совершению преступления следствием доказана. Дело передано в суд для рассмотрения по существу. Молодой человек, укравший деньги, может лишиться свободы на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Владивостоку.

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