Кто двигатель на «Крузак» заказывал? Необычную посылку из Приморья обсуждают в сети

Заказчику прислали ФБС вместо двигателя. Фото: Instagram/blog_vladivostok

В социальных сетях появилась фотография фундаментного блока, который пришел заказчику вместо двигателя. Как уверяют жители Краснодара, деталь была заказана через интернет из Приморья. При этом продавец взял 100% предоплаты.

– Это не бетон, а двигатель на «Крузак» 60-ой модели, старый. Даже в накладной написано – двигатель первой комплектности. Вот так кинули ребят из Краснодара, упаковали кусок блока и отправили. Они, когда распаковали, офигели, – рассказывают подписчики популярных сообществ в инстаграме.

Естественно подобный пост в сети не обошелся без внимания самих приморцев.

«Экономят сначала, потом их кидают. Курьера можно вызвать за 1000, он хотя бы посмотрит перед отправкой», «Не удивлюсь, если в «Крузак» поставить его и он все равно поедет», «О, могу инструмент для него продать», «Однозначно умельцы в контейнер под Читой залезли. Там частенько раньше были дела, когда в пути следования по железной дороге вскрывали контейнеры и вытаскивали то запчасти, то аккумуляторы», «Интересно, обрешетку делали, чтобы не повредить?», «Забыл молоток и зубило положить», «Не первый раз уже такое, сколько предупреждают – не переводить предоплату, но лох не мамонт, не вымрет», «Буквально недавно знакомый из другого региона заказал кучу запчастей на Toyota во Владивостоке. Перевел деньги, ему даже паспортные данные продавец отправил. А по факту оказалось, что такой разборки в городе даже нет. Сейчас пишет заявление в полицию», – отмечают жители Приморья.

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