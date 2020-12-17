Группа из семи драгдилеров задержана полицией во Владивостоке

Семеро сбытчиков наркотиков во Владивостоке торговали гашишным маслом. Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

Группа сбытчиков наркотиков каннабисного ряда задержана во Владивостоке сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Приморскому краю.

Во время обысков в жилищах семи задержанных изъяты около 700 тысяч рублей, шприцы с наркотиками, весы, свертки и мобильные телефоны.

Экспертиза выявила, что изъятые наркотики являются маслом каннабиса (гашишным маслом) массой 400 граммов. Такое количество законом квалифицируется как крупный размер.

Установлено, что в состав группы входило три человека. Лидером являлась 39-летняя ранее судимая жительница Владивостока. В группу входили также двое мужчин 33 и 46 лет. Для увеличения объема продаж они привлекли к преступной деятельности еще четырех жительниц краевого центра.

Наркотики продавались способом «из рук в руки». Глава криминальной группы передавала сбытчикам гашишное масло, а драгдилеры принимали от наркозависимых оплату за товар «наличкой». Деньги передавались лидеру.

Возбуждены уголовные дела по пункту «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере». Один из фигурантов дела заключен под стражу, в отношении остальных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Расследование продолжается, сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

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