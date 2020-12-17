Состоялась церемония чествования «Почетного гражданина города Владивостока» 2020 года

На церемонии вручения ленты, диплома, удостоверения и медали «Почетный гражданин города Владивостока» Сергею Константиновичу Кондратенко
Фото: Администрация Владивостока
Сегодня, 17 декабря, в Думе Владивостока прошла торжественная церемония вручения ленты, диплома, удостоверения и медали «Почетный гражданин города Владивостока» Сергею Константиновичу Кондратенко.
Как сообщает пресс-служба мэрии, имя председателя Владивостокской городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов будет занесено в книгу Почетных граждан города Владивостока и на доску почета.
— Я считаю, что получение звания «Почетный гражданин города Владивостока» не только моя заслуга, но и всего ветеранского сообщества. Ветераны нашего города и в дальнейшем могут взаимодействовать с городской администраций и думой, оказывать поддержку старшему поколению, проводить работу по патриотическому воспитанию, — сказал новый Почетный гражданин города.
Накануне церемонии, 16 декабря, Сергей Кондратенко отмечал свой 70-й день рождения.
СПРАВКА:
Сергей Кондратенко родился В 1950 году Хабаровске. После окончания военного училища служил в морской пехоте Тихоокеанского флота. В 1995 году участвовал в боевых действиях в Чеченской Республике. После увольнения в запас в звании полковника с 2001 по 2005 год работал начальником государственного учреждения «Приморская краевая поисково-спасательная служба».
В 2003 году по инициативе Кондратенко была создана Приморская краевая общественная организация ветеранов боевых действий «Контингент», в состав которой вошли ветераны боевых действий Владивостока, принимавшие участие в войне на Северном Кавказе и в Афганистане.
В 2014 году Сергей Кондратенко был избран председателем Владивостокского городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14