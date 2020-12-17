Видео избиения задержанного в отделе полиции в Приморье попало в Интернет

Инцидент с рукоприкладством произошел в Арсеньеве в июле 2020 года. Скриншот видео

В сети Интернет появилось видео, на котором, как утверждается, сотрудник ГИБДД избивает задержанного приморца. Как сообщил источник, кадры сделаны камерой наблюдения в отделе полиции в городе Арсеньеве в июле этого года.

Как можно судить по изображению (звук отсутствует), рукоприкладство полицейского начинается после того, как задержанный похлопывает стража порядка по плечу, сопровождая панибратский жест какой-то фразой. Нанеся сидящему за столом человеку несколько ударов, полицейский вытаскивает его на середину комнаты. Мужчина пытается закрываться от ударов и даже в какой-то момент довольно жестко начинает отмахиваться. После этого в конфликт вступает еще один полицейский, тоже нанося задержанному удары.

Избиение прекращается после того, как в помещение заходит еще один представитель закона.

Информированный источник «КП» сообщает, что в результате произошедшего у парня было сломано ребро. Также известно, что видео уже попадало на стол следственным органам, но по их заключению, действия арсеньевских сотрудников ГИБДД вполне законны и полномочия они не превысили. Оба полицейских до сих пор работают в правоохранительных органах.

Редакция обратилась за комментарием в УМВД по Приморскому краю. На момент публикации ответа не последовало.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14