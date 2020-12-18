Удары ножом вместо денег: ночью на таксиста в Уссурийске напал пассажир

Угнанное в Уссурийске такси. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Уссурийску

Ночью в Уссурийске на улице Суворова было совершено разбойное нападение на водителя такси.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что 59-летний таксист подвозил молодого человека. Когда машина остановилась у дома по обозначенному в заявке адресу, клиент вместо денег за оплату поездки достал из кармана куртки нож и нанес им водителю множественные удары.

Получив несколько колото-резаных ран шофер сумел выскочить из салона автомобиля, а нападавший занял водительское место и скрылся с места преступления.

Раненому таксисту потребовалась госпитализация в Уссурийскую городскую больницу, а полицейские незамедлительно начали поиск вооруженного бандита. Ориентировка с его приметами была передана всем наружным службам полиции.

Похищенная машина марки Toyota Рrius этой же ночью со следами ДТП была обнаружена недалеко от места происшествия. В салоне обнаружили окровавленный нож, а также следы обуви и отпечатки рук. Назначен ряд исследований.

В районе железнодорожного вокзала Уссурийска сотрудники патрульно-постовой службы Сергей Романенко, Евгений Батурин и Юлия Силкина задержали злоумышленника — неоднократно судимого 22-летнего жителя села Михайловка. Задержанный заявил, что был пьян и в момент нападения на таксиста не понимал что делает.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершенный в крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет. Фигурант дела заключен под стражу, сообщила пресс-служба ОМВД России по городу Уссурийску.

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