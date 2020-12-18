Смертельно опасные бактерии нашел Россельхознадзор Приморья в мясном наборе для борща

В лаборатории Россельхознадзора Фото: Алексей БУЛАТОВ

Приморская межобластная ветлаборатория Россельхознадзора обнаружила в пробе от мясного полуфабриката «набор для борща говяжий» наличие листерий. Производитель продукта ООО «Онгудайский мясокомбинат» из города Барнаула Алтайского края.

Листерии — род палочковидных бактерий, инфицирующие нервную систему и вызывающие у людей опасное заболевание листериоз. Заболеванию, которое способно привести к смертельному исходу, наиболее подвержены определенные группы людей: беременные женщины, новорожденные, пожилые люди и люди с ослабленной иммунной системой. Листерии способны сохранять свою жизнеспособность в замороженной продукции.

Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, выявление листерий в мясном полуфабрикате свидетельствуют о нарушении правил и технологических режимов изготовления, сроков и температурных режимов хранения, транспортирования и реализации продукции, а также о несоблюдении необходимых санитарных норм на предприятии-изготовителе.

Информация об этом внесена в автоматизированную систему в области ветеринарии «Веста», а также в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано». Также сведения поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные ведомства.

В адрес производителя будут направлены требования по недопущению выпуска и изъятию из торгового оборота небезопасной продукции.

Кроме того, результаты исследований сообщат территориальному Управлению Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай, которые должны будет принять в отношении производителя меры в пределах своей компетенции.

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