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Общество

Криминальный «микрозайм»: полиция Владивостока задержала мужчину, ограбившего офис финансовой организации

Преступник в медицинской маске и с ножом сумел отобрать у испуганной сотрудницы учреждения лишь 20 тысяч рублей
Никита СЕРГЕЕВНикита СЕРГЕЕВ
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20 тысяч рублей унес из офиса микрофинансовой организации во Владивостоке ранее судимый мужчина

20 тысяч рублей унес из офиса микрофинансовой организации во Владивостоке ранее судимый мужчина

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция во Владивостоке задержала преступника, ограбившего офис микрофинансовой организации.

В организацию, расположенную на улице Адмирала Юмашева, зашел мужчина в медицинской маске и стал требовать у сотрудницы наличные деньги. На поясе у гражданина был прикреплен нож. Перепуганная женщина отдала грабителю около 20 тысяч рублей, после чего злоумышленник скрылся. Работница тут же позвонила в полицию.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа опросила заявительницу и очевидцев. В кратчайшие сроки сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого — 56-летнего ранее неоднократно судимого мужчину, не имеющего постоянной регистрации по месту жительства.

Как сообщила пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку, в отделе полиции задержанный сознался в совершении преступления. Причиненный ущерб грабитель возместил не полностью, потому что успел потратить часть денег.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Рецидивисту грозит лишение свободы сроком до четырех лет. Любителю легких денег уже избрали меру пресечения — заключение под стражу.

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