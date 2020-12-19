Куплены новые «метлы» для экооператора Приморья

Новая техника для работы с мусором приобретена краевым предприятием.

10 специализированных машин закуплено краевым предприятием «Приморский экологический оператор».

Как сообщили представители организации, среди новой техники — фронтальные погрузчики, бульдозер, мусоровозы КАМАЗ и МАЗ.

— Бульдозер будет работать на полигоне, фронтальные погрузчики и КАМАЗы с манипулятором задействуем, в том числе на ликвидации несанкционированных свалок в городах и районах края. Мусоровозы займутся вывозом коммунальных отходов во Владивостоке, — прокомментировали приобретение сотрудники предприятия.

Машины задействуют и на ликвидации несанкционированных свалок в городах и районах края. Фото КГУП «Приморский экологический оператор»

Особо отмечается, что в числе купленных машин есть короткобазные мусоровозы — это маневренные автомобили, на которых особенно удобно работать на территории запаркованных междворовых пространств.

Зампредседателя правительства Приморья Елена Пархоменко сообщила, что это не первая закупка спецмашин для нужд регионального оператора в этом году. Всего в 2020-ом для организации приобретено более 20 единиц различной мусоросборочной техники.

— В течение года создан с нуля парк специальных машин для вывоза и утилизации отходов, ликвидации свалок, — подчеркнула Елена Пархоменко.

Парк специальных машин для вывоза и утилизации отходов предприятия был создан в 2020 году с нуля. Фото КГУП «Приморский экологический оператор»

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14