Осужден мошенник из Владивостока, обманувший 18 заказчиков на 12 миллионов рублей

3 года 3 месяца колонии-поселения получил предприниматель из Владивостока за мошенничество на 12 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд во Владивостоке вынес приговор по уголовному делу жителю города, признав его виновным в многомиллионном мошенничестве.

Мужчина, зарегистрировавшись в качестве индивидуального предпринимателя, с мая 2015 года по июль 2017 года находил граждан, желающих сделать ремонт квартир и домов, и предлагал произвести строительные и отделочные работы. При этом аферист обещал клиентам найти стройматериалы по заниженным ценам.

Для большей убедительности мошенник заключал с заказчиками договоры строительного подряда. Чтобы создать видимость начала работ, псевдостроитель действительно приобретал часть строительных материалов и доставлял их на объект. Но как только люди оплачивали материалы и работы в полном объеме, деятельность жулика прекращалась.

18 доверчивым жителям Владивостока преступник нанес ущерб на общую сумму 12 миллионов рублей.

По части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» мужчина получил 3 года 3 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Иски потерпевших о взыскании причиненного ущерба удовлетворены. Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Прокуратуры Приморского края.

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