Индустриальный парк в Приморье намерены построить бизнесмены из Южной Кореи

Подписание соглашения о сотрудничестве в целях реализации проекта «Корейский индустриальный парк в Приморском крае». Фото: пресс-служба КРДВ

Корейская земельная и жилищная корпорация Korea Land and Housing Corporation (LHС) намерена построить в Приморье Индустриальный парк. Соглашение о сотрудничестве в рамках реализации проекта LHС подписала с Минвостокразвития РФ и АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ).

Индустриальный парк планируется возвести на территории опережающего развития «Надеждинская». Предполагается, что его участниками станут корейские компании в статусе резидентов ТОР, среди которых есть производители автозапчастей и рыбопереработчики.

«Корейская земельная и жилищная корпорация» — государственная корпорация, отвечающая за развитие городов. Как сообщил исполняющий обязанности генерального директора организации Чан Чунг Мо, он попытается начать новые проекты, такие как умные города и строительство жилых комплексов в России, начиная с этого проекта.

Как сообщает пресс-служба КРДВ, под парк отведена часть территории площадки «Западная» ТОР «Надеждинская» общей площадью около 1100 гектаров.

В Республике Корея интерес к проекту уже проявили около 30 потенциальных инвесторов, в том числе члены Ассоциации производителей автокомпонентов и Ассоциации по переработки сои.

СПРАВКА:

Специализация территории опережающего развития «Надеждинская» в Приморье — транспорт, логистика, легкая и пищевая промышленность, сборочные производства и переработка минерального сырья. Сейчас на ТОР 66 резидентов реализуют проекты с общим объемом инвестиций 69,9 миллиарда рублей и планами создать около 7,3 тысячи рабочих мест. Среди них две корейские компании, которые создают рыбоперерабатывающее предприятие и производство пиломатериалов и топливных гранул.

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