Очередные потери и мощный прирост больных. Коронавирус продолжает бушевать в Приморье

Новые случаи заболевания выявлены в Приморье Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

241 новый случай коронавирусной инфекции подтвержден в Приморье. С начала пандемии в крае заболели 26 663 человека.

С пятницы по субботу COVID-19 унес жизни еще 4 пациентов. За все время эпидемии победить опасное заболевание не смогли 317 человек.

Из позитивных новостей – число выздоровевших пополнили еще 107 человек. Всего вылечиться смогли 18 894 приморца.

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