Заверните COVID на кассе. Жители Владивостока устроили столпотворение в новом магазине

На открытии оказалось яблоку негде упасть Фото: принтскрин видео.

Открытие нового супермаркета во Владивостоке привело к настоящему столпотворению. Сотни жителей города приехали, чтобы поучаствовать в торжественной части. Дело в том, что в честь праздника организаторы запланировали развлекательную программу, с дегустацией, подарками и приглашенной звездой. Реакция местных жителей не заставила себя долго ждать. Судя по видео, о пандемии и «социальной дистанции» все почему-то забыли.

Гипермаркет, открывшийся на Народном проспекте, стал самым крупным из действующих магазинов этой сети во Владивостоке. Для гостей подготовили различные конкурсы с призами, а также шоу коктейлей с дегустацией и кулинарный баттл, участие в котором приняли шеф-повара и фуд-блогеры. Главным ведущим кулинарного поединка выступил Дмитрий Назаров, известный многим по сериалу «Кухня». Словом, посмотреть было на что, отсюда и толпа. Большое помещение оказалось буквально забито людьми, словно вернулись 90-ые и дефицит.

«За короной прибыли, да звезду «Кухни» посмотреть». «Люди любят халяву, а тут целое бесплатное шоу», «Здорово, а корпоративы запретили», «Дикость очередная, как будто никогда продуктов не видели», «Через неделю вся лента в инсте будет в поисках лекарства и в жалобах на очереди к врачу», – делятся мнениями пользователи сети.

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