Ночью во Владивостоке прямо на стоянке вспыхнули авто

Во Владивостоке загорелись машины на стоянке. Фото: dpskontrol125rus

В ночь с воскресенья на понедельник в Ленинском районе Владивостока произошел пожар. Три автомобиля, припаркованные на охраняемой стоянке, оказались охвачены пламенем. Джип и седан выгорели дотла, кроссовер, стоящий рядом, изрядно обуглился.

По сообщениям очевидцев, пожар на стоянке в районе дома №5 по улице Каплунова произошел около 03:30. Свидетели в срочном порядке вызвали на место ЧП брандмейстеров. Судя по видео, огонь начал распространяться на другие авто с седана, припаркованного посередине. Что именно стало причиной возгорания – предстоит выяснить специалистам после экспертизы.

«Так так, жду тех самых комментаторов, которые пишут, что тачки надо на стоянки ставить и 100 процентов ничего не случится, а то ведра свои вдоль дороги понаставите и т.д. Хозяевам соболезнования, особенно тем, кто пострадал из-за того, что рядом стоял», «Ну и кто говорил, что на стоянке безопасней, чем на придомовой территории? Или же это была неправильная стоянка?», «Безопасно в том случае, когда поджог из вне или, чтобы машину не вскрыли и не сняли что-нибудь. А тут, видимо, самовозгорание, так полагаю», – делятся пользователи сети.

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