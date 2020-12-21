Житель Уссурийска, несколько лет назад продавший свою машину, заявил о ее угоне

Житель Уссурийска сделал заведомо ложный донос о совершении преступления Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фактически 41-летний житель Уссурийска сжульничал дважды. В первый раз, когда несколько лет назад продал свой автомобиль Nissan Homy Elgrand, не сняв его с учета, так как имел запрет на регистрационные действия. Вторично, когда обратился в местную полицию с заявлением об угоне принадлежащей ему машины.

Сообщить о мнимой краже автотранспорта хитроумный гражданин решил, когда на его имя стали приходить постановления об оплате административных штрафов за нарушение Правил дорожного движения. Конечно же, нарушал ПДД уже нынешний хозяин авто. Как его разыскать ушлый приморец не знал, а оплачивать штрафы не хотел. Тогда и родилась идея заявить об угоне.

На этот раз афера не удалась. Полиция раскусила авантюриста и возбудила уголовное дело по части 1 статьи 306 УК РФ «Заведомо ложный донос о совершении преступления».

Сейчас мужчина ожидает окончания следствия и дальнейшего суда под подпиской о невыезде. Ему грозит наложение штрафа, назначение обязательных или исправительных работ, либо лишение свободы на срок до двух лет, сообщает пресс-служба отдела МВД России по городу Уссурийску.

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