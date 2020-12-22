«Какой кошмар». Приморские врачи показали последствия взрыва пиротехники в руках человека

Врачи предупреждают о том, как важно соблюдать все правила безопасности. Фото: instagram/vkb2.ru

До Нового года осталось совсем немного. Это значит, что пора поговорить о серьезном. Приморские врачи отмечают, что впереди всех нас ждут приятные хлопоты и приготовление к самому главному зимнему празднику, и никому не хочется, чтобы торжество было омрачено происшествием. Конечно, будем говорить о пиротехнике. Она является одним из самых распространенных бедствий для врачей-травматологов.

Сотрудники ВКБ №2 показали последствия такой забавы. Это результат взрыва фейерверка в руке человека. В итоге пострадал 33-летний мужчина. На снимке рентген его руки.

- Все оттого, что не соблюдаются элементарные правила. А зачастую петарды взрывают совсем маленькие дети, вообще не знакомые с таким понятием как техника безопасности. Мы уже не говорим о том, что огромное количество такой продукции имеет сомнительное происхождение, - пишут в своем аккаунте в сети сотрудники КГАУЗ ВКБ №2.

Специалисты напоминают, если при взрыве ракеты пострадали вы или кто-то из стоящих рядом людей, срочно вызывайте скорую помощь.