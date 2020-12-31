Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) отменяется в 2021 году. В связи с этим предпринимателям в ближайшее время необходимо выбрать для себя иные режимы налогообложения. Обладателям контрольно-кассовой техники (ККТ) также стоит подготовиться.Применяемый предпринимателем налоговый режим всегда должен отражаться в кассовом чеке ККТ. Чтобы продолжить вести свою деятельность, но уже с применением другой системы налогообложения, предприниматель должен внести изменения о сведениях в кассе. Обновленные данные заполняются непосредственно перед началом рабочей смены при формировании отчета об изменении параметров регистрации. То есть, если первым рабочим днём в новом году будет 9 января, то и сведения о новом режиме налогообложения следует внести 9 января. При этом подавать в ИФНС заявление о перерегистрации ККТ не нужно.Важно, что отражение в чеке системы налогообложения, отличной от применяемой, является нарушением законодательства и влечет за собой административную ответственность по части 4 статьи 14.5 КоАП РФ в виде штрафа от 5 до 10 тысяч рублей.При переходе с ЕНВД на другие режимы не нужно производить замену фискального накопителя. Однако организациям, которые перешли на онлайн-кассы в начале 2018 года, по случаю истечения срока действия фискального накопителя (36 месяцев), наоборот необходимо позаботится о его замене. Если этого не сделать, то налоговые органы автоматически снимут ККТ с учета (п. 16 ст. 4.2 Закона № 54-ФЗ).При переходе с ЕНВД на общую систему налогообложения (ОСН) налогоплательщики могут изменить сведения в ККТ о применяемом режиме по истечению срока действия ключа фискального признака текущего фискального накопителя.Стоит отметить, что пользователи онлайн-касс могут самостоятельно поменять режим налогообложения. Для этого ФНС России запустила специальный сервис «Инструкция для налогоплательщиков на ЕНВД по настройке кассы при переходе на иной режим налогообложения». Здесь достаточно выбрать свою модель кассы из выпадающего списка или ввести данные самостоятельно. После выбора сервис предложит скачать в формате .PDF инструкцию по настройке для этой модели.Напоминаем, что на главной странице сайта ФНС России расположена информационная вкладка для налогоплательщиков Единого налога на вмененный доход: «Вместо ЕНВД: какой налоговый режим выбрать?», а также электронный сервис «Выбор подходящего режима налогообложения».