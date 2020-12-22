Реконструкция аварийного моста через реку Партизанская в Приморье начнется в 2021 году

В 2021 году в Приморье планируют отремонтировать 14 мостовых переходов Фото: Сергей КУЛЕШОВ

Реконструкцию мостового перехода на автомобильной дороге Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово АО «Примавтодор» начнет в 2021 году. Об этом сообщила пресс-служба правительства Приморского края.

Представители предприятия подтвердили, что мост через реку Партизанская сейчас находится в аварийном состоянии и требует реконструкции.

— Мост будет состоять из металлоконструкций. Его длина составит 300 метров. Для начала наши специалисты возведут временный объезд, который позволит не перекрывать движение на данном участке, — рассказал главный инженер АО «Примавтодор» Антон Гаврилишин.

По данным министерства транспорта и дорожного хозяйства края, в 2021 году будет отремонтировано 14 мостовых переходов. Это шесть мостов на дороге Артем—Находка—порт Восточный, мост через реку Осиновка, мост через реку Соколовка в Преображении, четыре моста по дороге Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово и другие.

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