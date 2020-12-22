Стрелок из Сибирцево задержан: полиция выяснила детали инцидента со стрельбой

Мужчину, открывшего стрельбу по окнам магазина в поселке Сиберцево в Приморье, задержала полиция. Скриншот видео

Сотрудники полиции установили обстоятельства происшествия в приморском поселке Сибирцево, о котором вчера писала «КП-Владивосток» (видео).

О происшествии со стрельбой около павильона по улице Вокзальной в полицию сообщила жительница поселка. Как установили правоохранители, между 30-летним местным жителем и 25-летним продавцом-кассиром произошел конфликт. После инцидента покупатель ушел, но через несколько минут вернулся к магазину на автомобиле. Выйдя из машины, мужчина произвел в окно торговой точки несколько выстрелов из охотничьего гладкоствольного ружья.

По счастью вовремя пальбы никто не пострадал. Повреждены два стеклопакета — ущерб составил 5 тысяч 500 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении правонарушения сотрудники уголовного розыска задержали мужчину. Изъято ружье, которое, по словам задержанного, было им случайно найдено.

Сейчас, по информации пресс-служба ОМВД России по Черниговскому району, проводится комплекс следственных мероприятий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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