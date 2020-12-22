Полиция аэропорта встретила пассажира, покурившего в самолете, летевшем во Владивосток

В аэропорту Владивостока полиция ждала мужчину закурившего во время полета Фото: pixabay.com

В дежурную часть Линейного отдела полиции в аэропорту города Владивостока поступило сообщение о том, что на борту самолета следующего по маршруту «Южно-Сахалинск — Владивосток» находится пассажир, закуривший на борту авиалайнера в полете.

Как сообщает пресс-служба УТ МВД России по ДФО, когда воздушное судно приземлилось, сотрудники транспортной полиции встретили и сопроводили 50-летнего жителя Приморья в дежурную часть.

Установлено, что мужчина во время полета перекурил в туалетной комнате самолета. Представителям порядка нарушитель объяснять свои действия не стал, однако, вину признал полностью.

В отношении пассажира составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 6.24 КоАП РФ «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях».

Вероятнее всего мужчину оштрафуют на сумму в пределах 1,5 тысячи рублей.

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