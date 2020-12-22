Пенсионерам Приморья в 2021 году дополнительно дадут по 1 тысяче рублей

580 тысяч пенсионеров в Приморье получат в 2021 году доплату по 1 тысяче рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На дополнительную поддержку пенсионеров Приморья в размере 1 тысячи рублей в краевом бюджете предусмотрели более 588 миллионов рублей. Единовременную социальную выплату пожилые жители края получат в 2021 году. Подписано соответствующее постановление правительства региона.

Как сообщают представители краевого министерства труда и социальной политики, от пенсионеров, которые уже получали выплату в прежние годы, заявлений не потребуется.

«Это касается и тех, кто получает пенсию по линии силовых ведомств, но является получателем мер социальной поддержки. На таких граждан у специалистов имеются все необходимые для начисления данные», — уточнили работники министерства.

Однако силовикам, не состоящим на учете в органах соцзащиты, необходимо предоставить по месту жительства заявление и документы: паспорт, справку о назначении пенсии или пенсионное удостоверение, с указанием даты назначения пенсии.

Заявление на выплату также потребуется от тех, кто ушел на заслуженный отдых по линии Пенсионного фонда, но ранее проживал в другом регионе. Им нужно обратиться в многофункциональные центры. Для оформления выплаты помимо паспорта потребуется справка о назначении пенсии с указанием даты назначения.

Заявление можно подать через Социальный портал Приморского края или по почте в краевое министерство труда и социальной политики: 690091, Приморский край, Владивосток, улица Пушкинская, 13.

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