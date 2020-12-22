Губернатор предупреждал: интернет-провайдеров Приморья проверят контролирующие органы

Из-за непогоды, оборвавшей провода в ноябре, многие жители Приморья до сих пор лишены доступа в Интернет

В министерстве цифрового развития Приморья признали темпы восстановления инфраструктуры интернет-провайдеров, пострадавшей от ноябрьской непогоды, неудовлетворительными. В связи с этим минцифры Приморья обратилось в контролирующие органы с целью защиты прав потребителей и проверки соблюдения правил предоставления услуг. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Напомним, 15 декабря, губернатор края Олег Кожемяко заявил, что интернет-провайдеры должны завершить аварийно-восстановительные работы до 20 декабря, иначе власти Приморья обратятся в Министерство цифрового развития.

Вместе с тем представители министерства отмечают, что на данный момент операторы сотовой связи уже восстановили свою инфраструктуру, и если где-то наблюдаются проблемы со связью, то они вызваны текущими неполадками, не связанными с ноябрьским ледяным штормом.

Что касается восстановления полноценного доступа в интернет, по информации минцифры, повреждения инфраструктуры многих провайдеров оказались очень значительными: местами восстанавливать коммуникации, создававшиеся многие годы, приходилось с ноля.

Уже восстановлено более 95% поврежденных ударом стихии линий. По состоянию на 21 декабря проблемы с подключением к проводному интернету есть примерно в 400 многоквартирных домах края. Сложной останется ситуация в пригороде столицы Приморья, частном секторе.

Полностью восстановить коммуникации во Владивостоке операторы связи планируют до конца недели.

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