Инвестсовет Приморья поддержал три крупных бизнес-проекта

Международный детский лагерь на острове Русский. Визуализация проекта Фото: Правительство Приморского края

Три инвестиционных проекта получат комплексную поддержку правительства Приморья. Об этом стало известно по итогам заседания краевого Инвестиционного совета. Инициаторам проектов будет оказана помощь в оформлении земельных участков и решении административных вопросов.

Компания ООО «ТехЭлектроТорг» продвигает проект по модернизации систем наружного освещения краевых автодорог, который позволит сократить затраты на энергию. По предварительным оценкам, за семь лет можно сэкономить 244 миллиона рублей, выделяемых из бюджета региона на освещение дорожной сети. Уже подготовлена техническая часть проекта и технико-экономическое обоснование. Завершить проект планируется в 2021 году. Предложение рассматривается в профильных министерствах правительства региона.

Проект по созданию на острове Русский круглогодичного международного детского лагеря представил президент фонда «Здоровые дети — здоровой планете» Александр Крылов. Инвестор планирует возвести всесезонные и летние гостиничные корпуса, очистные сооружения, обустроить пляж. Далее предполагается строительство центра водных видов спорта, столовой и медпунктов, спортивного комплекса и ресторана. В лагере будут отдыхать дети и подростки 10-18 лет. Расчетная стоимость проекта — 3,5 миллиарда рублей. Реализовать проект планируют к 2026 году. Теперь профильным министерствам нужно оценить возможность реализации проекта на выбранных земельных участках.

Третий проект одобренный Инвестсоветом представила индивидуальный предприниматель и руководитель центра социального обслуживания «Близкие люди» Ксения Кузьменко. Она собирается создать во Владивостоке частный пансионат для пожилых и маломобильных людей — гериатрический центр. Также планируется, что стационар сможет принимать пациентов на дневное пребывание. Объем вложений — 64 миллиона рублей. Уже подобрано помещение для центра. Для запуска проекта необходимо перевести объект из федеральной собственности в краевую, чтобы заключить концессионное соглашение.

— Задача правительства — создать все условия, чтобы подобные проекты запускались инвесторами в регионе в сжатые сроки, а приморцы получали современные и качественные услуги, − подчеркнул зампред правительства Приморья Константин Шестаков.

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