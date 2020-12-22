Все буквы на месте: в сквере городов-побратимов Владивостока завершается ремонт

В сквере городов-побратимов Владивостока ремонт близится к концу Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке завершается реконструкция сквера городов-побратимов. По информации пресс-службы мэрии полностью все работы компания-подрядчик планирует закончить завтра, 23 декабря.

Сообщается, что в сквере на 11 арках будут размещены названия 22-х зарубежных городов-побратимов Владивостока: Акита, Вонсан, Далянь, Джуно, Инчхон, Кота-Кинабалу, Манта, Ниигата, Пусан, Пхохан, Сан-Диего, Такома, Хакодате, Харбин, Хошимин, Яньбянь-Корейский автономный округ, Сакаиминато, Тоттори, Яньтай, Чанчунь, Тонхэ и Шанхай.

Каждое название будет продублировано на двух языках — русском и английском.

Буквы названий городов на арках изготовлены из гранита Фото: Администрация Владивостока

Надо отметить, что ремонт сквера длился более полугода и сроки сдачи объекта не единожды срывались по вине подрядчика — компании «Гефест». В очередной раз работы, остановленные из-за отсутствия облицовочных плит из мрамора, возобновились в сквере в сентябре. В ноябре выяснилось, что подрядчик вовремя не заказал гранитные буквы для названия городов и они задержались на растаможивании. СПРАВКА:

Сквер городов-побратимов был открыт 1 июля 2010 года к 150-летию Владивостока.

Полностью работы должны быть завершены 23 декабря Фото: Администрация Владивостока

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