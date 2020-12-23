«Какой ужас, бедное животное»: бегущая на привязи за джипом собака возмутила приморцев

Собаку привязали к авто Фото: принтскрин видео.

В объектив камеры очевидца во Владивостоке попала весьма необычная сцена. Водитель внедорожника привязал собаку, заставляя бежать за машиной. Пока не понятно, то ли владелец решил потренировать питомца посреди оживленной трассы, то ли проучить за провинность. Но действия автолюбителя вызвали бурю эмоций в сети.

«Чем больше узнаю людей, тем больше нравятся собаки», «Какой ужас, бедное животное, это не дрессировка, а ломка психики и здоровья», «Черт конкретный, интересно посмотреть, как бы он сам машину догонял», «Привлечь за жестокое обращение с животными», «Почему думаете, что он дрессирует? Он просто не хочет возить ее в машине, это чистое издевательство над животным... Его бы вместо пса , на веревке за машиной заставить бежать», «Идиотизм процветает! Теперь его очередь так побегать», – негодуют пользователи интернета.

Однако есть среди большинства возмущенных голосов и те, кто попытался встать на защиту водителя.

– У меня собака бегает по 15 километров за машиной, непривязанный, конечно, но я еду так, как еду, а он рядом бежит, потом отстает. Ему так нравится, он это любит. Доехала, подождала минут 10-15, сабакен уже прибежал. А то понакупают собак ездовых пород, а потом за права животных качают, а то, что им нужно очень много бегать все забыли, – делится одна из местных жительниц.

Однако в ответ женщине посоветовали почитать специальную литературу или обратиться к профессионалам.

– Господи, вы бы с кинологами консультировались, чем такое на дороге делать. Я со своей овчаркой в лес хожу , а не по дороге бегать, это же безумие, ясно ведь, что риск попасть под колеса, – парирует другая хозяйка.

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