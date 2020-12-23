Придет ли во Владивосток партисипаторное проектирование?

У Владивостока есть шанс стать пилотной территорией для партисипаторного проектирования дорог Фото: Милана СОКОЛ

Владивосток участвует в конкурсе на право стать одной из пилотных территорий для партисипаторного проектирования дорог. Организаторами проекта выступают Росатом и Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ).

Партисипаторное проектирование — метод формирования городской среды, подразумевающий вовлечение в процесс проектирования всех заинтересованных сторон, а именно служб эксплуатации, представителей бизнеса, профильных специалистов — архитекторов, экологов, социологов, транспортников, психологов и урбанистов, а также горожан.

Как сообщают представители управления дорог и благоустройства администрации города, по итогам голосования конкурсная комиссия выберет 5 городов, на которых в 2021 году будут внедрять международные практики проектирования дорог и городской мобильности.

Голосование продлится на платформе «100 городов» до 30 декабря включительно.

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