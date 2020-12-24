В прямом эфире радио \\"Комсомольская правда\\" глава Владивостока Олег Гуменюк рассказал, что после того, как он открыл свой личный инстаграм-аккаунт для всех желающих, ему стало поступать большое количество личных обращений. Среди них есть и сообщения, написанные матом.- Честно вам скажу, есть те, кто пишут там и матом. Не мне этих людей судить, ну пишут и пишут. Самое интересное, что иногда многие вопросы задают, а я захожу к ним на страничку, а у людей ноль фотографий и они заблокинованы. Ну как можно общаться с человеком, если он заблокирован? - говорит Олег Гуменюк.Глава Владивостока не скрывает, что не он один ведет инстаграм-аккаунт. При этом отмечает, что контролирует эту работу, иногда сам пишет горожанам, отвечает на их вопросы. Во время интервью Олег Владимирович признался, что иногда хочется общаться с людьми просто, без лишнего официоза, но все же должность обязывает вести более официальное общение в сети. Те сообщения, в которых горожане обращаются с конкретными жалобами, берутся на карандаш, а затем отдельно рассматриваются.- Мне интересно, на что люди обращают внимание, направления. Мы проводим каждую неделю анализ того, что действительно критично. Естественно, люди могут писать о разном. Но если мы видим, что много людей начинают писать об одном, то это и есть проблема, ее тут же решаем, - продолжает Олег Гуменюк.Полную запись эфира слушайте на сайте radiokp.ru.