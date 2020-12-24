1300 килограммов незадекларированных искусственных цветов задержали сотрудники Находкинской таможни. Груз прибыл порт Восточный из Китая, а его получателем должна была стать фирма из Санкт-Петербурга.Когда находкинские таможенники проводили досмотр контейнера с 6 тоннами мыло, которое в дальнейшем должно было отправиться в город на Неве, неожиданно сверх заявленного товара было обнаружено еще более тонны совершенно иной продукции.В отношении компании из культурной столицы России Находкинская таможня возбудила дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ «Недекларирование». Теперь продавцам мыла и цветов грозит штраф, а кроме того незадекларированный товар, вероятнее всего, будет конфискован, сообщила пресс-служба Находкинской таможни.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14