Камера в подъезде многоэтажки засняла необычный поступок двух дам, которые подменили елку. Соблюдая конспирацию, женщины в капюшонах, очках и масках, поменяли пушистую украшенную красавицу, на скромную, частично поломанную ель.– Решили поставить красивую елку в подъезде и вот, что сделали соседи, – огорченно поделилась в сети подписчица популярного приморского паблика.Видео вызвало волну негодования приморцев.«Две подруги Оушена просто. Обмен», «Случай уникален тем, что поставили что-то взамен», «На шубы хватило, а на елку не осталось», «Старую еще выкидывать нужно, а так два дела разом сделали», «Главное очки и маски, якобы не узнают. Но по их верхней одежде конечно же не понятно будет, что это за соседи», «Позорище, а потом удивляются, почему дети такие растут, а чему они могут научиться у таких вот взрослых?», «Распечатать фото этих соседей, и расклеить по всему подъезду, чтобы стыдно стало», – высказывают свои мнения жители края.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14