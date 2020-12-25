Полиции Владивостока самостоятельно и совместно с районными административно-территориальными управлениями города пресекает несанкционированную торговлю елками.Незаконных торговцев, развернувших перед праздником множество точек продажи новогодних деревьев, привлекают к ответственности. Всего с начала открытия елочных базаров за незаконное предпринимательство составлено 65 протоколов об административных правонарушениях. Материалы передаются в мировой суд для принятия решений по существу. С нарушителями полицейские проводят профилактические беседы, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку.Напоминаем, во Владивостоке работает 16 официальных площадок для законной торговли елками. Эти места администрация города предоставила предпринимателям до 31 декабря бесплатно.Список площадок законной продажи елей:Верхнепортовая, 68;Жигура, 48;Лермонтова, 75;Светланская, 177;Фадеева, 12б;Шилкинская, 21;Воронежская, 1;Анны Щетининой, 19;Сабанеева, 16;Аллилуева, 6;Луговая, 58;Океанский проспект, 41;Пшеницына, 22;Руднева, 1б;Руднева, 13в, строение 3.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14